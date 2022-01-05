عاجل- السيسى: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحب برئيس المجلس العسكرى الانتقالى التشادى ضيفا على مصر، مؤكدا حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادا لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتى ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبى"، وأخذا فى الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجى التى تجمع بين مصر وتشاد، فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن محمد إدريس ديبى أشاد بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، ومعربا عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التى تمر بها تشاد وفى العديد من المجالات، خاصة فى مجال دعم القدرات، وذلك لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها فى التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل الدفع قدما بالتعاون الثنائى بين البلدين، خصوصا من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة، إذ أكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء فى تشاد فى مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية فى مختلف التخصصات، فضلا عن تعظيم التعاون الأمنى والاستخباراتى والعسكرى لمكافحة تحدى الإرهاب والفكر المتطرف.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث أوضح المتحدث الرسمى أنه قد تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية فى ليبيا آلية واضحة لخروج كل العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكرى لديهم الى المحيط الإقليمى.