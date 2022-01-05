اشتغل الآن.. 8592 فرصة عمل برواتب 5 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التى تصدر نصف شهرية من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجارى.





كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على "الموقع الالكترونى من هنا النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة فى 17 محافظة هى: القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والفيوم، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والدقهلية.