قطع الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف لمدة 5 أيام للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف، اعتباراً من السبت حتى الأربعاء إبتداءً من الأسبوع المقبل، من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.





وأوضحت الشركة - حسب بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 8 يناير عن الحمرايا، ويوم الأحد 9 يناير عن قرية رياض باشا، ويوم الاثنين 10 يناير عن قرية سنور، ويوم الثلاثاء 11 يناير عن قرية الحكامنة، ويوم الأربعاء 12 يناير عن منطقة الحمرايا. ويتوجه القطاع بالإعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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