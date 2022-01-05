كشف ملابسات فيديو التنمر بشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن شكوى أحد الأشخاص "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، مفادها بأنه كان يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة والكائنة بمنطقة المقطم وقيام أحد زملائه بالعمل بالتنمر عليه والتسبب فى طرده من العمل.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر المنقضى، وإبان عمل الشاكى كموظف أمن بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس وأثناء فترة الراحة تأخر على زميله فى استلام الوردية، ولدى معاتبة زميله له حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل فيها مُشرف الأمن بالمركز التجارى، وترك على أثرها الشاكى العمل بالشركة وقام بتحرير محضر يتهم فيه مشرف الأمن وفرد أمن آخر بطرده من العمل فقط، دون التطرق لواقعة التنمر.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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