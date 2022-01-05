رئيس الوزراء يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام. من جانبه، توجه البابا تواضروس الثانى بالشكر لرئيس الوزراء على تواجده اليوم بمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق فى مساعيها للبناء والتنمية، وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.

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