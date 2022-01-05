بعد واقعة بسنت خالد.. الإفتاء: الابتزاز الإلكترونى من الكبائر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن الابتزاز الإلكترونى جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر، وحيث أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات".
وأضافت دار الإفتاء: "الله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:87) وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"، وفى الابتزاز ترويع للغير فكان ظلما للنفس والغير، فالظلم جريمة حرمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).
وتابعت: "الشخص الذى يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرة، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه".
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