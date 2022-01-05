فحص الأجنة.. طريقة جديدة لتجنب ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عطيفى، المدير التنفيذى لبرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاجها لحديثى الولادة، ومدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة، إن الوزارة بصدد إطلاق حملة إعلامية للتوعية بخطر الأمراض الوراثية، موضحا أنه سيتم التسجيل من أكبر أساتذة الطب فى هذا المجال، لتوعية المواطنين بالأمراض الوراثية.





وأوضح عطيفى فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الأسرة التى يوجد لديها أطفال مصابون بأمراض وراثية تستطيع تجنب ولادة أطفال آخرين مصابين بتلك الأمراض. وتابع عطيفى قائلا: "بعض الأسر اللى عندها أطفال مصابة بأمراض وراثية، بتسأل أنتو دلوقتى قدرتو تشخصو المرض وتعلاجوه، طب مفيش طريقة نقدر نمنع بيها ولادة أطفال مصابة بأمراض وراثية من الأول، أيوة فيه". وأكد مدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة، أنه بالنسبة للأسر، التى لديها احتمالات بولادة أطفال مصابة بأمراض وراثية، تستطيع أن تتلاشى ذلك عن طريق عمل "فحص للأجنة" والقيام بعمل عملية "حقن مجهرى"، موضحا أنه يتم عمل فحص وراثى للأجنة عن الأمراض الوراثية، قبل عملية الحقن المجهرى وزرعهم فى الرحم. وأضاف إلى أنه من خلال عملية "فحص الأجنة" التى نقوم بها، تستطيع الأسرة أن تلد طفلا سليما غير مصاب بأى أمراض وراثية.

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