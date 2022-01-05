السيسى يستقبل بقصر الاتحادية رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد.. صور

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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