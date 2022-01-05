مجهودات صندوق مكافحة الإدمان في حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية

"القباج " تعلن الكشف على 10515 سائق حافلات مدرسية على مدار العام

انخفاض نسبه التعاطي الى 1.1% بعدما كانت 12% عام 2015

ضبط 109 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة وإحالتهم الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

استعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021 ،حيث تم الكشف على 10515 سائق ،وتبين تعاطى 109 سائق ،للمواد المخدرة "حشيش ترامادول، مورفين ، تعاط متعدد "، مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.

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وأكدت " القباج " استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه جارى تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ1.1 % بعدما كانت 12% عام 2015 وتستهدف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.

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وأشار "عثمان " الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

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ويأتي ذلك في الوقت الذى جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة الدعوى لمرضى الإدمان من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات ،خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له‪ ومن دون ذلك سيتم فصله