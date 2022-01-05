السيسي لـ"رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد": حريصون على تقديم الدعم الكامل خلال المرحلة الانتقالية الحالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجهورية بسام راضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي".