أخبار مصرية

وزير الداخلية يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

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أجرى محمود توفيق - وزير الداخلية زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين  المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

وقد أعرب سيادته عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. مشيداً بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة وإستقرار البلاد ، ونشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن ، مؤكداً أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها .. مؤكداً سيادته أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إجهاض المخططات التى تعرض لها لتفتيت نسيج المجتمع المصرى ووحدته التى ميزته عبرالتاريخ.

 

 

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين ، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الوطن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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