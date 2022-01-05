أطفال "قادرون باختلاف" فى زيارة للقوات البحرية المصرية

واصل أطفال قادرون باختلاف زيارتهم لعدد من مؤسسات الدولة، حيث زار وفد منهم القوات البحرية المصرية. وأعرب الاطفال عن سعادتهم بالزيارة، التى تضمنت زيارة ومشاهدة عدد من القطع البحرية الحديثة والمتطورة.

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