الجامعات تتسلم أول 3 أقمار صناعية تعليمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسلمت معامل كليات علوم جامعة حلوان، وهندسة جامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفرع شيراتون القاهرة، 3 أقمار صناعية تعليمية، لتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء فى 32 كلية هندسة وعلوم فى مختلف جامعات مصر، بتمويل مُشترك من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية.





ويوضح الإنفوجراف التالى معلومات عن الأقمار الصناعية التعليمية: ومكونات الأقمار الصناعية مصرية 100%، ويتم تصنيعها بالاشتراك بين الفريق البحثى بوكالة الفضاء المصرية والجامعة المُشتركة.

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