بنوك وشركات استثمارية فى قائمة الرعاة الرسميين لمنتدى شباب العالم

وضمت قائمة رعاة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم كل من: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى cib، البنك العربى الأفريقى الدولى، البنك الأهلى القطرى QNB ahli، المصرف المتحد، مجموعة طلعت مصطفى، مجموعة سيراميك كليوباترا، حديد عز، شركة بنية، شركة بالم هيلز للتطوير العقارى، البريد المصرى، موقع طلبات، شركة بيبسيكو الدولية PEPSICO، جامعة MSA، جامعة المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شركة almentor للتعليم عن بعد، شركة ايفا فارما، ابو غالى موتورز، المجموعة المالية "هيرميس"، شركة هواوى، المصرية للاتصالات.
ويتكفل الرعاة الرسميين بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتى كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.
وسبق أن أعلنت إدارة المنتدى قبل يومين عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.
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