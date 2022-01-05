عاجل.. المرور ترفع آثار حادث الطريق الأوسطى وعودة الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم تسبب الحادث المرورى المروع، الذى وقع أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، أمام القادم من التجمع فى اتجاه الفيوم أمام نفق الاوتوستراد، تصادمت 8 سيارات ملاكى مع سيارتى نقل ثقيل ما أدلى إلى مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين.

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