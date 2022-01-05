الخدمات الطبية تعقد المؤتمر الدولى الخامس للأمراض الصدرية

جدة - نرمين السيد - عقد قطاع الخدمات الطبية بعقد المؤتمر الدولى الخامس بقسم الأمراض الصدرية والتداخلات الرئوية يومى 23 و24 ديسمبر الماضى بمستشفى الشرطة بالإسكندرية بحضور مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، وبمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين بالأمراض الصدرية والتدخلات الرئوية والخبراء الأجانب.





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