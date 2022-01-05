محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى إنجاز ملفات ومشروعات حياة كريمة وتحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، مسئولى الجهاز التنفيذى بالإسراع فى إنجاز ملفات ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" و"تحيا مصر" والبنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف والتصالح والتقنين.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الأربعاء، للاجتماع الدورى للجهاز التنفيذى للمحافظة، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، وحازم عزت السكرتير العام، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد "عطية"، أهمية العمل بروح المسئولية للارتقاء بمحافظة أسوان، وهو الذى يستلزم أن يكون المسئولون لديهم القدرة على التعامل بكل جدية مع تحديات المرحلة الحالية، وخاصة تحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى بمواجهة حازمة للظواهر السلبية من عربات الحنطور ومركبة التوك توك والقمامة والعشوائية والإشغالات.

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات العمل فى إنجاز الملفات المطلوبة، والتعاقد مع شركة قادرة على إنجاح منظومة النظافة العامة بفكر جديد بعيدًا عن البيروقراطية ما يساهم فى القضاء على ظواهر تراكم القمامة فى بعض المناطق والشوارع.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، لإقامة نقاط أمنية ثابتة بالسوق السياحى القديم مع تركيب كاميرات مراقبة لفرض السيطرة الكاملة عليه وعلى الأسواق المتفرعة منه وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتفريغ السوق السياحى من الباعة الجائلين والذين سيتم نقلهم إلى السويقات الجديدة وسط مدينة أسوان وتضم 44 محلاً وبايكة منها كمرحلة أولى، وجارى استكمالها لتصل إلى 120 محلاً وبايكة، فضلاً عن فتح وتفعيل السويقات القديمة غير المستغلة.

ووجه "عطية"، المسئولين بسرعة إنجاز أعمال التطوير والتجميل الجارية فى الجزيرة الوسطى بكورنيش النيل مع المرحلة الأولى لمشروع "ممشى أهل مصر" الذى بدأ من المدخل الشمالى بالكورنيش، بجانب البدء فى رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية، وفى مقدمتها شرق البندر وكسر الحجر وكيما والسماد، ليتزامن ذلك مع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل مدينة أسوان.

وشهد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، استعراض موقف المعاينات الخاصة بالتقنين على أراضى الدولة، حيث تم تحرير 427 عقدًا حتى الآن للجادين، وجارى إنهاء الإجراءات لـ 2199 حالة جادة قامت بدفع رسوم المعاينة والفحص من إجمالى 3124 طلب تقنين.

وأكد أشرف عطية، أهمية التوعية، وخاصة داخل القرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم إلتزام المواطن وتقاعسه عن التصالح سيتم إدراجه ضمن المستهدفين للموجه 19 والتى ستنطلق حملاتها قريبًا لإزالة التعديات، بجانب حملات أخرى لإزالة التعديات على حرم نهر النيل.