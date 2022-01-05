محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية

وتفقد "الهجان"، فى بداية جولته اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من أعمال تغطية ترعة الباسوسية بتكلفة 40 مليون جنيه، مؤكدًا أن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم فى أن يكون طريق بديل لقرية باسوس - القناطر، لتيسير حركة المرور على المواطنين.
كما تفقد قطعة أرض بقرية شلقان بالقناطر الخيرية على مساحة 4.5 فدان تم شراؤها من هيئة الأوقاف المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لإقامة محطة وسيطة للقمامة على غرار التى تم إنشاؤها بمنطقة القنطاوى بشبرا الخيمة لخدمة مدينتى (القناطر الخيرية - قليوب) لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى الأداء فى المدينتين.
وقال "الهجان" إن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة بالمحافظة وتقليل الانبعاثات الضارة، مكلفًا بسرعة الانتهاء من دراسات الأثر البيئى والدراسات الهندسية اللازمة، للبدء فى إنشاء المحطة فى أقرب وقت ممكن ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل، موجهًا بالمتابعة الجيدة وإزالة الإشغالات خصوصًا بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وتكثيف جهود المدينة فى جمع القمامة على مدار 24 ساعة.
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