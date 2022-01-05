محافظ الغربية: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى مشروع قومى

جدة - نرمين السيد - ولفت "رحمى"، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى استمرار أعمال وتشطيب المجمع الخدمى بقرية تفهنا العزب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وانتهاء أعمال تأهيل محطة مياه الشرب بقريه نهطاى، واستمرار العمل فى تشطيب ترعه سنبو الكبرى بتكلفة 18 مليونًا و600 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم البدء فى حفر أساسيات المجمع التنموى بقريه سنبو الكبرى، والانتهاء من 38% من أعمال بناء محطة الصرف بقريه كفرميت الحارون مد تدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شرشابة.

ولفت إلى أن عدد المشروعات فى الرى والموارد المائية بلغ 28 مشروعًا تم البدء فى 7 مشروعات بنسبة تنفيذ 38 بتكلفة 465 مليون جنيه، والمجمعات الخدمية بلغ 9 مشروعات، وتم البدء فى 8 مشروعات بنسبه تنفيذ 65% بتكلفه 90 مليون جنيه.

وأشار إلى أن عدد المشروعات بالشباب والرياضة بلغ 36 مشرعًا وتم البدء فى 13 مشروعًا منها بتكلفة 149 مليون جنيه، والصحة 29 مشروعًا وتم البدء فى 8 مشروعات منها بتكلفة 519 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان صحفى، صدر عن المحافظة، فقد شملت الجولة محيط (كنيسة الحمرا مطرانية طنطا، وكنيسة مارى جرجس ، وكاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، وكنيسة العذراء بالمحلة الكبرى).

وأشاد المحافظ - خلال جولته التفقدية - بجهود رجال الوحدات المحلية فى تكثيف أعمال النظافة، ودهان البلدورات، ودهان أعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار، موجها بمنع الإجازات خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين انتهاء الأعياد.