محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع الحيوية بالأحياء

جدة - نرمين السيد - وتابع "راشد"، فى بيان اليوم الأربعاء، مجهودات حى العجوزة فى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعة لعدد من الشوارع، والتى شملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية بشارعى عدن والبصرة، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام الحالى.

كما تابع مجهودات رفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله لعدد من الشوارع بقطاع أرض اللواء بتركيب بلاط انترلوك حيث شملت شوارع فوزى عبدالحليم، ومحمد أحمد عمر وسيد عطوة من الصفطاوى حتى يمين المحور وشارع المزرعة من الطريق الأبيض حتى شمال المحور.

وأشار إلى أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة بشارع عثمان محرم استعدادًا لتطوير الشارع ورصفه لكونه أحد الشرايين المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم، ويخدم حركة سير المركبات بشوارع (ترسا - العروبة - خاتم المرسلين)، لتيسير الحركة المرورية بحى الطالبية والعمرانية.

وأضاف أنه فى حى الوراق تم البدء فى أعمال رصف شارع المقابر بمنطقه طناش حيث تم وضع الطبقة الرابطة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى وجارى استكمال الأعمال، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.