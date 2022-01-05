السفارة المصرية في بكين تستضيف السفراء الأفارقة بمناسبة العام الجديد

أقامت السفارة المصرية في بكين حفل استقبال للسفراء الأفارقة المعتمدين في بكين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، وأكد السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، أن حرص السفارة على الاحتفال بالعام الجديد مع السفراء الأفارقة، إنما هو تأكيد على اهتمام مصر بعمقها الإفريقي باعتباره أحد أهم الدوائر في السياسة الخارجية المصرية، وبتعزيز الروابط الدبلوماسية والأخوية مع دول إفريقيا ودعم التواصل مع ممثليها في كافة المحافل والمناسبات.

وقد أكد البدري خلال كلمته في حفل الاستقبال على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الدول الإفريقية في مختلف المحافل الدولية وفي العواصم الدبلوماسية الكبرى ومنها بكين، دعماً لمصالح دول القارة وترويجا لقضاياها، مشيداً بالتنسيق الذي تم بين الدول الإفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد مؤخراً في داكار، والذي كان مناسبة هامة لتعزيز الشراكات الإفريقية مع دولة كبيرة وقطب دولي صاعد داعم لإفريقيا ومؤمن بقضاياها مثل الصين، التي أعلن رئيسها خلال المنتدى عن تخصيص مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد لإفريقيا خلال العام الجاري 2022. كما شهد الحفل أيضاً تكريم عدد من السفراء الأفارقة الذين انتهت مهمتهم في بكين، والترحيب بالسفراء الجدد.