/670629/هلا-رشدي-تخوض-تجربة-التمثيل-لأول-مرة-في-رمضان-2022

بدأ الفنان أكرم حسني وعمرو عبد الجليل تصوير مسلسلهما الجديد والذي يحمل اسم مكتوب علينا، بالمشاركة مع أيتن عامر، وهلا رشدي التي تظهر لأول مرة كممثلة بعيدًا عن الغناء، ليتم عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022

موقع دوت الخليج يكشف مفاجأت مسلسل مكتوب علينا

مسلسل مكتوب علينا

بدأ نجوم مسلسل مكتوب علينا بالأمس الثلاثاء 4 يناير بتصوير أول مشاهده، لعرض على إحدى شاشات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان 2022.

يقوم ببطولة هذا العمل أكرم حسني بالمشاركة مع عمرو عبد الجليل وأيتن عامر، من إنتاج كريم ابو ذكري.

أنتهى المخرج خالد الحلفاوي من تحديد أماكن التصوير خلال الفترة الماضية، كما ‏استكمل باقي فريق العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ‏تعيد الفنان أكرم حسني للمنافسة الرمضانية مجددًا.

مكتوب علينا هو التعاون الثالث بين خالد الحلفاوي وكريم ابو ذكري

مسلسل "مكتوب عليا" تأليف الكاتب إيهاب بليبل، والمسلسل يعد التعاون ‏الثالث للمخرج خالد الحلفاوي مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد النجاح الذي تحقق في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، وكذلك هو التعاون الثاني الذي يجمع ‏k media‏ مع الممثل أكرم حسني، بعد مسلسل "الوصية".‏

تصريحات المخرج كريم ابو ذكري

صرح المنتج كريم ابو ذكري صاحب شركة K media أنه جهَّز لهذا العمل منذ عام تقريبًا، فهو دائمًا ما يسعى لتقديم أعمالًا مختلفة وجذابة؛ لذلك يأخذ وقتًا طويلًا في تجهيزات كل عمل.

كما أوضح أبو ذكري أنه يعتبر المخرج خالد الحلفاوي "تميمة حظ" له وللأعمال التي يشارك فيها، خاصة أنه لديه رؤية مميزة للأعمال الكوميدية، فهو متمكن من أدواته جيدًا، بجانب سعادة ابو ذكري بالتعاون مع أكرم حسني للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل الوصيةالذي تم عرضه سنة 2018، وشارك في بطولته أحمد أمين، ريم مصطفى وأحمد حلاوة.

وأكد كريم ابو ذكري أنه يعمل بكل جهد وإصرار لإسعاد الجمهور وتنويع المنتج الفني الذي تقدمه شركة K media للإنتاج الفني، خاصة الكوميدي، وتمنى أن ينال مسلسل مكتوب علينا إعجاب الجمهور.