/670633/محافظ-قنا-يتفقد-أعمال-مشروع-ازدواج-طريق-قنا-الأقصر-الصحراوى-الغربى

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مشروع إزدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى سيرا على الأقدام ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والإطمئنان على جودة أعمال الرصف ، رافقه اللواء محمد مصطفى جرانه رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد و مهندسى الشركة المنفذة للمشروع ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى

أوضح " الداودى " أن مشروع الإزدواج يجرى تنفيذه بطول ٥٠ كم تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة مالية تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الطريق سيضم ٣ حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم ، مضيفا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ١٠ كم من اجمالى المشروع

وأشاد محافظ قنا بجودة أعمال الرصف وكذلك أعمال التخطيط التى تم تنفيذها بتقنيات حديثة تسهم فى زيادة العمر الإفتراضى لمدة تصل إلى ١٠ سنوات .

محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع ازدواج

وأكد محافظ قنا أن ازدواج الطريق سوف يسهم فى زيادة معدلات الامان لحركة السيارات والحد من الحوادث المروية ، فضلا عن اهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن واختصار الوقت ، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار .

من جانبه قال اللواء محمد جرانه أن العمل يجرى على قدم وساق فى تنفيذ إزدواج الطريق ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمه فى سبتمر من العام الجارى مشيرا إلى أنه يتم مراعاة عمل برابخ لتصريف مياه السيول المحتملة بإستخدام مواسير قطر ١ متر ، وكذلك عدايات لكابلات الكهرباء ومواسير المياه لمشروعات الإستصلاح الزراعى مستقبلا وذلك لتجنب عمل قطع فى طبقة الأسفلت لتنفيذ مثل هذه الأعمال حفاظا على المال العام وجودة وسلامة الطريق .