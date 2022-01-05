تعرض طفل الغزالة رايقة لأزمة صحية.. شقيقه يكشف لـ دوت الخليج التفاصيل

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تعرض الطفل محمد أسامة الذي اشتهر في الأيام الماضية بأغنية الغزالة رايقة بفيلم من أجل زيكو، لأزمة صحية أدخلته المستشفى في الساعات الماضية ما جعل الجمهور يقلق عليه وظن البعض أن ما تعرض له الطفل محمد أسامة هو حسد.

دوت الخليج تنشر الحالة الصحية لطفل الغزالة رايقة تفاصيل الحالة الصحية لطفل أغنية الغزالة رايقة كشف مصطفى شقيق الطفل محمد أسامة لـ دوت الخليج، عن حالته الصحية، وقال: "اخويا أحسن دلوقتي هو امبارح اتعرض لأزمة صحية دخل المستشفى بسببها واتحط على جهاز التنفس الصناعي بسبب دور برد شديد، لكن دلوقتي أحسن وخرج من المستشفى". أغنية الطفل محمد أسامة الجديدة وعلى جانب أخر يتعاون محمد أسامة في مرحلته الفنية الجديدة الذي يستعد لخوضها مع إسلام ساسو الشهير بـ "دي جي ساسو"، والذي نشر صورة لأسامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلة: «استنوا حاجة جامدة لمحمد أسامة.. الصوت القمر صاحب أغنية الغزالة رايقة مع دي جي ساسو».

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