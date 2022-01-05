موعد حفل أم كلثوم على قناة مزيكا

أعلنت قناة مزيكا أن سهرة الخميس 6 يناير ستكون عبارة عن حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، لتمتع الجمهور في تمام الساعة 12 مساء الخميس بأغنية أمل حياتي، التي ألف كلماتها الشاعر أحمد شفيق كامل، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وتتقدم هذه الحفلة ضمن إطار تقديم سهرة لكوكب الشرق في الخميس الأول لكل شهر؛ لإعادة روح الزمن الجميل الذي كان يعرض فيه أغنية الست أم كلثوم في الخميس الأول لكل شهر.

دوت الخليج يرصد تقديم قناة مزيكة حفلة أم كلثوم في سهرت الخميس الأول من كل الشهر

العلاقة الوثيقة بين عبد الوهاب وأحمد شفيق كامل

تزايدت علاقة الصداقة بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد شفيق توفيق، حتى أصبحت الزيارات بينهما مستمر، ولا ينقضي الشهر دون لقاء بينهما في منزل موسيقار الأجيال. وبعدما غنت سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغنية أنت عمري، أصبح بينهما صداقة قوية وتعاون فني بديع، وكان هذا لقاء السحاب حسب وصف الكاتب الصحفي جليل البنداري؛ لإجتماع ثلاثة من أهم القيم الفنية.

أغنية أمل حياتي

بعدما أستمرت لقاءات الست أم كلثوم والشاعر أحمد شفيق والملحن الموسيقار محمد عبد الوهاب بشكل مستمر لمدة 3أسابيع؛ لعمل بروفات لأغنية أنت عمري، توطدت العلاقات بين هذا الثلاثي، فطلبت أم كلثوم من شفيق أن يكتب لها أغنية جديد، ليلحنا أيضًا عبد الوهاب.

يقول أحمد شفيق أن كلمات الأغنية كانت جاهزة في جيبه، ولكن لم يعرضها على عبد الوهاب إلا بعد مراجعة دقيقية، بعدها قرأها عبد الوهاب وعجبت أم كلثوم جدُا، وقالت لعبد الوهاب:"أتكل على الله، عايزة اسمع اللحن قريب"، الذي بدوره دخل صومعته ولم يخرج منها إلا بعد إنهائه اللحن كامل.. فأصبحت أمل حياتي رائعتها الثانية.

عرض أغنية أمل حياتي لأول مرة

ظهرت أغنية أمل حياتي للجمهور في تمام الساعة 12 مساء يوم 2 ديسمبر 1965، حيث حضر 3000 شخص لقاعة سينيما قصر النيل ليستمتعوا بما تنشده الست أم كلثوم. وظل الموسيقار عبد الوهاب واقفًا طوال الساعتين وربع مدة الأغنية، وهذه مدة قياسي حققتها أغنية أمل حياتي، لتسرق المركز الأول في أطول أغنية من سابقتها أنت عمري.