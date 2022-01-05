/670641/جمال-علام-لم-نسمع-تصريحات-كيروش-وهدف-منتخب-مصر-الفوز-بكأس-الأمم

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد، حول ما سيقدموه في الفترة القادمة مع منتخب مصر والملفات الأخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال جمال علام في تصريحات صحفية: " أهم ملف عندنا حاليا منتخب مصر، سنستكمل ما قام به الذين كانوا قبلنا، ومش جايين نصفي حسابات مع حد، احنا جايين نشتغل وبس".

وأضاف: "منتخب مصر بيروح أي بطولة ينافس عليها، مش أحنا اللي نروح تمثيل مشرف، ولم نسمع تصريحات كيروش، وهدفنا الفوز بالبطولة".

وأكمل: "ولايتي الأولى كانت مختلفة عن تلك الولاية، فهناك لوائح تغيرت، والفكر الرياضي تغير وهناك تسويق رياضي مختلف، وتقدم كبير جداً عن الفترة الماضية".

وزاد: "في الوقت الحالي لا حديث عن أي ملف، سوا الحديث عن منتخب مصر، واحنا ورا كيروش وبندعمه وسنوفر له كل ما يحتاجه هو واللاعبين، من أجل تحقيق ما يليق بالكرة المصرية".

رسمياً.. جمال علام يفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

حيث اسفرت الانتخابات على فوز القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد

وجاء كالأتي: قائمة جمال علام 109 صوت قائمة محمد إبراهيم 6 أصوات عدد 1 صوت باطل.

بينما حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد باطل.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.