عرض أولى حلقات برنامج محمد الغيطي الجديد على قناة الشمس.. غدًا       

/670644/عرض-أولى-حلقات-برنامج-محمد-الغيطي-الجديد-على-قناة-الشمس-غدا

يحل الإعلامي محمد الغيطي بأولى حلقات برنامجه الجديد الذي يحمل اسم تقدر مع ‏الغيطي، بداية من غدًا الخميس الموافق 6 يناير، وذلك عبر شاشة قناة "الشمس".

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج محمد الغيطي الجديد على قناة الشمس

موعد برنامج محمد الغيطي الجديد

برنامج تقدر مع الغيطي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي على مدار يومي ‏الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك في تمام الثامنة مساءًا، ويعاد يومي الجمعة والسبت في تمام الثامنة صباحا.‏

ويفتح الغيطي في برنامجه الجديد العديد من الملفات الشائكة، التي تهم المواطن المصري البسيط، ‏كما يتطرق للقضايا الإجتماعية واهتمامات المشاهدين من كافة الطبقات والفئات الإجتماعية، ‏ويقدم خلال البرنامج العديد من الخدمات للجمهور في جميع المجالات.‏

وأكد الغيطي، أن عودته للجمهور تحمله مسئولية كبيرة تجاه المجتمع، ‏موضحا أنه قرر أن يقدم محتوى إعلامي يبث روح الأمل والتفاؤل للمشاهدين، ولهذا اختار اسم ‏‏"تقدر مع الغيطي" للبرنامج، مفسرا أن الشعب المصري بكافة فئاته قادر على تقديم المزيد ‏وتحقيق النجاح بالترابط المجتمعي، وهو ما يسعى خلال الفترة المقبلة لتقديمه للمجتمع، في ‏محاولة جديدة لبث روح التعاون بين الناس والبحث عن نقاط توافق تجمع فئات الشعب المصري ‏بأكمله للتغلب على الصعاب ومواجهتها اجتماعيا.‏