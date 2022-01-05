/670645/بيراميدز-يحقق-الفوز-على-منتخب-الكونغو-بهدف-دون-مقابل

حقق فريق بيراميدز الفوز على منتخب الكونغو بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة وانطلاقة بيراميدز في كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل هدف بيراميدز واللقاء الوحيد، عمر جابر من ركلة جزاء في إطار الشوط الأول من المباراة.

وبدأ بيراميدز اللقاء الودي بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني من المباراة، حسين السيد، وأسامة جلال وعبد الله مجدي وإبراهيم حسن، وأحمد أيمن منصور.

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

أكد محمود وادي على الفوز لبيراميدز بالمباراة، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية خاطئة من محمد بسام لتصل إلى رمضان صبحي، ليمر من المدافع ويهديها إلى الفلسطيني الذي سدد الكرة في الشباك الخالية بعد خروج محمد بسام من مرماه.