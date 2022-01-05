/670646/يالاسماء-إصابة-3-فى-تصادم-سيارتان-بقرية-مزاتا-جنوب-سوهاج

وقع منذ قليل تصادم بين سيارتين أحداهما أجرة بيجو والاخرى ميكروباص، بناحية قرية مزاتا بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأدى ذلك الى إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين الى مستشفى جرجا العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد مصطفى رفيق، مأمور شرطة مركز جرجا مأمور مركز، بوقوع تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

أنتقل على الفور الرائد هيثم الحجيرى والفريق المعاون له و سيارات اسعاف، وتبين اصابة عاطف عبد الرحيم أحمد - 37عام - اشتباه ما بعد الارتجاج، و أشرف وصفي عدلي - ٥٤ عام - اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و منى جمال محمود - ٣٧ عام - بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى جرجا العام، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب في سوهاج

على جانب أخر تسعى كل من كلية العلوم بجامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعمل بروتوكول مشترك فيما بينهما فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط

حيث التقى صباح اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار- رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج -والعضو المنتدب بأساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وقال رئيس قطاع معامل شركة مياه سوهاج والصرف الصحي، إن اللقاء تم فيه مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.