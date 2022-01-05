/670648/الزمالك-يتذكر-قذيفة-أيمن-منصور-بالسوبر-الأفريقي-أمام-الأهلي-فيديو

أحتفل نادي الزمالك بالهدف الصاروخي الشهير لأيمن منصور أمام النادي الأهلي، بالسوبر الأفريقي عام 1994، الذي أهدى القلعة البيضاء لقب السوبر الأفريقي بالمباراة التي أقيمت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "فيس بوك": " قذيفة أيمن منصور في شباك الأهلي في الوقت القاتل من الأهداف التي لن تمحوها الذاكرة. وبهذا الهدف، أصبح نادي الزمالك أول نادي مصري يفوز ببطولة السوبر الافريقي".

ويحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه بمرور 111 سنة، كما يتذكر أهداف أثرت في تاريخ النادي ومشجعيه.

ونشرت الصفحة الرسيمة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: " على مدار 111 عامًا، كان لكل مشجع قصة خاصة لعلاقته باسم نادي الزمالك؛ وسواء كانت النهايات كما تمنيناها أم لا، فالنهاية والنتيجة الأبدية هي عشق الجمهور للكيان بدون حدود".

وسرد الفيديو جزء صغير من تاريخ الزمالك ولاعبيه، ابتدأ من حمادة إمام وحسن شحاتة وفاروق جعفر مروراً بجمال عبد الحميد وعبد الحليم علي وحازم إمام وأخيراً شيكابالا، وغيرهم من نجوم وأساطير القلعة البيضاء.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.

وخرج شقيق بن شرقي في تصريحات صحفية يؤكد فيها أن لاعب لم يوقع لأي نادي أخر غير الزمالك حتى هذه اللحظة.

ليصبح مستقبل بن شرقي مجهول حتى الأن بالأستمرار مع الزمالك أو الرحيل للنادي الأهلي، أو أي فريق أخر، وهذا ما سيتضح بنهاية الموسم.