جلسة تصوير غريبة للفنانة منى زكي (صور)

خضعت منى زكي لجلسة تصوير لصالح مجلة هاربر بازار أريبيا العالمية، ونشرت بعض الصور من هذه الجلسة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأيضًا نشرتها مجلة بزار على صفحاتها الرسمية كغلاف لها.

دوت الخليج يرصد جلسة تصوير منى زكي بالتعاون مع مجلة هاربر بازار أريبيا

جلسة تصوير جديدة لمنى زكي

ظهرت منى زكي في جلست تصوير خضعت لها لصالح مجلة هاربر بازار أريبيا، بشكل جديد ولم تظهر به من قبل، حيث تنوعت الملابس والإطلالات كاملةً، وشابهت منى زكي في هذه الجلسة بممثلات أجنبيات وممثلات من زمن الفن الجميل، واحتفظت في كل الصور بقعة مميزة بتصميم مختلف على رأسها، منهم البسيط ومنهم القوي.

مجلة هاربر بازار أريبيا

مجلة هاربر بازار الأمريكية تعد واحدة من أقدم مجلات الموضة والتجميل في العالم، حيث نُشر أول عدد لها سنة 1867، أسستها شركت هيرست، ونشرت فروعها في أماكن كثيرة حول العالم، منها الوطن العربي. وهي مجلة أسبوعية تهتم بالأزياء النسائية، ودائمًا ما تنتقى الفتيات والسيدات اللواتي سيظهرن على غلافها، فتهتم بالجانب الثقافي لهذه السيدة ومدى تأثيرها على الجمهور.

منى زكي على غلاف هاربر بازار

وقت الإختيار على منى زكي لتتألق على غلاف هاربر بازار أريبيا لهذا العدد؛ لكونها أمرأة مؤثرة بشكل إجابي في المجتمع المصري، ولها دورها التوعوي في مجالات مختلفة، وتشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة التابعة لليونيسف، وتدعم قضايا المرأة والطفولة بكل الأشكال.

هذا غير دورها كأم وزوجة تقدم للمجتمع أشخاصًا أسوياء، ينجحون ويساهموا في بناء وطنهم، ومساندها لزوجها الفنان أحمد حلمي وتكوينهم ثنائي جميل، أقترب زواجهم على 20 عام.

مقتطفات من ما كتبته مجلة هاربر بازار أريبيا عن منى زكي

قالة المجلة على صورة منى زكي:"

هناك نوع من التفاؤل يأتي مع مستهل العام الجديد، إثارة التطلع إلى المجهول؛ والعيش لملء الصفحات البيضاء... وهذا الشيء تبنته نجمة الغلاف #منى_زكي عندما تصدرت دور البطولة في فيلم #أصحاب_ولا_أعز" - الفيلم العربي المنتظر لهذا العام - نحتفل بهذه العقلية في صفحات عدد يناير 2022 من #هاربرز_بازار_العربية

من كلمات السباحة الأولمبية السورية يسرى مارديني، اللاجئة التي شاركت في ألعاب طوكيو 2020؛ إلى رؤية أخصائية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة صالحة أفريدي حول كيفية الانطلاقة في بداية جديدة هذا العام الجديد؛ وأفضل الكتب التحفيزية لمساعدتك في الحفاظ على قراراتك وغير ذلك الكثير، انقري على الرابط الموجود في البايو واكتشفي طريقة بازار العربية لكيفية الانطلاقة في عام 2022 بجرعة مناسبة من المغامرة والمتعة."

وأضافت المجلة على صورة أخرى لها:"نجحت #منى_زكي بالرغم من التزامها الكبير بعملها في تحقيق التوازن بين نجاحها في مهنة التمثيل وضمان عدم تأثير الشهرة على زواجها الذي اقترب من عامه العشرين من الممثل الشهير #أحمد_حلمي وحياتهما الشخصية مع أطفالهما الثلاثة. "أعتقد أننا نشكّل مصدر الدعم الأول لبعضنا البعض بفضل عملنا في نفس المجال، لأننا نتفهم طبيعة ومتطلبات هذا النوع من العمل، مما يساعدنا على توفير بيئة صحية للعائلة" وعن صعوبة تأقلم الأطفال الثلاثة مع شهرة والديهما، تقول زكي: "تدرك ابنتي الكبرى، ليلي، التي تبلغ من العمر 18 عاماً الآن، وضعنا الاجتماعي، لكن لا يزال من الصعب على سليم ويونس فهم معنى الشهرة بالرغم من أنهما يعرفان بأنني ممثلة، فهما لا يدركان مفهوم هذه المهنة وأبعادها بعد". اقرؤوا المزيد عبر الرابط في البايو."