رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس بالعيد «صور»

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.





وفى وقت سابق، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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