رصدها القمر الصناعى.. إزالة 65 حالة تعدى وبناء مخالف بمنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد و استرداد الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة كافة التعديات والمخالفات وسرعة التعامل مع أى متغيرات واردة من وحدات المتغيرات المكانية لتحقيق الانضباط.





وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز منشأة القناطر، 36 حالة بناء مخالف وتعدى، بإجمالى مساحة 8700م2 بنطاق أراضى الرى وصرف الجيزة بالوحدة المحلية بأبو غالب والقطا. بالإضافة إلى تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة كلية 963م2 بناحية الرياح البحيرى كوبرى أبو غالب كما تم إزالة مخالفة بناء على مساحة 150م2 بحوض الصوان ببنى سلامة وإزالة مخالفه إقامة شدة خشبية دور أرضى على أرض زراعية بمنطقة ذات الكوم. وشملت مجهودات إزالة المخالفات بمنشأة القناطر تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على الرياح البحيرى بطريق المناشى الخطاطبة بمساحه 1575م2. بالإضافة إلى إزالة التعديات على نزلة الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق الوحدة المحلية ببنى سلامه. وجميعها مخالفات تم ضبطها ورصدها من خلال أجهزة المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية "القمر الصناعى"، وتم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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