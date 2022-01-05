افصل واسمع.. خريطة الزحام بالطرق والمحاور فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن معدلات السير فى محافظات الجمهورية، تشهد كثافات مرتفعة خلال فترة الذروة المسائية على عدد من المحاور بمحافظات الجمهورية نظرا لأن غدا إجازة، مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.





وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع محمد نشات وشيماء حافظ، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور كثافات مرورية وخاصة عند محور فيكتور عمانويل القادم من ميدان سموحة ومتجه لمحور أبوقير، بالإضافة إلى كفر عبده وميدان الوزارة ومحور قناة السويس، وكذلك بعض الشئ فى طريق الجيش، لذا يفضل استخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وفى محافظة الدقهلية، وبالتحديد فى مدينة المنصورة، أكد وجود بعض الأحجام المرورية فى شارع جيهان المتجه إلى حى الجامعة، لذا يفضل سلوك محور أحمد ماهر.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى شارعى المعهد الدينى والمحافظة بمدينة الزقازيق، أما فى محافظة بورسعيد، فأكد أن الكثافات تنحصر فى شارع القابوطى وتقاطعه فى شارع محمد على، مشيرا إلى أن المحاور والطرق فى باقى محافظات الوجه البحرى ما زالت تعمل بشكل سلس وطبيعى، مضيفا أنه تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور المحافظة خلال فترة الذورة المسائية.

وأكد أن العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، وجه بالدفع بالخدمات المرورية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة

وبالنسبة لمحاور الجيزة والمحافظات المجاورة، فقال إن الكثافات مرتفعة عند كورنيش العجوزة القادم إمبابة والوراق على ومتجه إلى الجيزة والهرم وفيصل، ونصح بالابتعاد عن شارع مراد وشارع الجامعة، واستخدام شارع السودان، أما بالنسبة للقادم من الدائرى عند محور صفط اللبن ومتجه لجامعة القاهرة فسيواجه كثافات مرتفعة ولذا نصح بالاتجاه لنزلة شارع أحمد عرابى.

وبالنسبة للخارج من الجيزة وفيصل ومتجه إلى المهندسين والدقى، فنصح باستخدام شارعى الجامعة والسودان والابتعاد عن كوبرى الدقى، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، أكد وجود كثافات مرتفعة فى أعلى كوبرى الفنجرى الخارج من مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه إلى مناطق الحدائق والوايلى لذا يفضل استخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وبالنسبة للخارج من مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ومتجه إلى وسط المدينة فيرجى استخدام شارع صلاح سالم ونفق الأزهر.

وفى كورنيش النيل، القادم من مناطق المظلات ومعهد ناصر ومتجه لوسط البلد والمعادى وحلوان، فأشار إلى وجود كثافات مرتفعة لذا نصح باستخدام شارع شبرا واستخدام محور الاوتوستراد من عند كوبرى الحضارات والنزول عند منطقة الكورنيش، أما المتجه إلى المنيل من السيدة عائشة وعين الصيرة فنصح باستخدام مجرى العيون للابتعاد عن الكثافات على كورنيش وسط المدينة.

ونصح الخارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتى ومتجه إلى مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد، باستخدام محور سراى كوبرى القبة ثم استخدام محور الفريق العصار، أما المتجه التجمع إلى المريوطية وطريق الواحات فنصح باستخدام دائرى المنيب نتيجة وجود أعمال أعلى منطقة وصلة المنيب، وبالنسبة للخارج من محافظة الجيزة ومتجه لمحافظة القاهرة ينصح بالابتعاد عن كبارى عباس و15 مايو و6 أكتوبر.