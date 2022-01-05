 7846 مواطنا يشتركون فى أول تأمين على المصريين بالخارج خلال 4 أيام

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير عدد المصريين بالخارج المشتركين فى التأمين، حيث أشار التقرير إلى أن عدد المشتركين فى اليوم الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 1119 مواطنًا، وفى اليوم الثانى 2300 مواطن، فيما تم وصل عدد المواطنين المشتركين باليوم الثالث إلى 2427 مواطنًا، فيما وصل عدد المشتركين فى اليوم الرابع 2000 مواطن، ليصبح الإجمالى خلال أول أربعة أيام من تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج 7846 مواطنًا.

ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين فى التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التى يقوم بتغطيتها، حيث أشادوا باهتمام الدولة المصرية بحل المشكلات التى يتعرض لها المصريون بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.

ووفقًا للتقرير، فقد أوضح المصريون بالخارج ممن اشتركوا فى التأمين، أن إجراءات الاشتراك سهلة، وأنهم سيحرصون على الترويج للاشتراك فى التأمين بين معتزمى السفر والمصريين فى الدول المقيمين بها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج لتوفير تأمين يغطى حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة فى هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.

وقالت الوزيرة إن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين – والتى تم تطبيقها اعتبارًا من السبت 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتى تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصرى بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/

وعن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التى تسددها مجمعة التأمين فى كل حالة وتفاصيل الدفع بيانها كالتالى:

أ‌- فى حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.

ب- فى حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.

ومن شروط التأمين، أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكترونى للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

ويقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

ولخطوات التسجيل والدخول تحت مظلة التأمين شاهد الفيديو التالى:

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