قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة بالتزامن مع زيادة لفترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار على كافة أنحاء الجمهورية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ووصلت حد الضباب في شمال الصعيد، والتي تتكون بدورها في ساعات الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.
وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، أكدت غانم أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل بشكل كبير، مع غياب أشعة الشمس، ويظل شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، والذي يصل حد الصقيع في وسط سيناء، ووصول درجات الحرارة لـ 5 درجات مئوية.
وأشارت غانم إلى أن الطقس خلال ساعات النهار يكون شتويا معتدلا الحرارة على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، بالاضافة لوجود شوائب عالقة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المُقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.