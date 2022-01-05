الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المُقبلة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة بالتزامن مع زيادة لفترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار على كافة أنحاء الجمهورية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ووصلت حد الضباب في شمال الصعيد، والتي تتكون بدورها في ساعات الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، أكدت غانم أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل بشكل كبير، مع غياب أشعة الشمس، ويظل شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، والذي يصل حد الصقيع في وسط سيناء، ووصول درجات الحرارة لـ 5 درجات مئوية.

وأشارت غانم إلى أن الطقس خلال ساعات النهار يكون شتويا معتدلا الحرارة على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، بالاضافة لوجود شوائب عالقة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية.