«مصر للطيران» تطلق حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم

أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتها للمشاركة في منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الحالى، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني شدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم الذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز مكانة مصر ودورها الريادى بين دول العالم .

ومن جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية هى الناقل الرسمي لوفود لمنتدي شباب العالم من منطلق دورها الوطني فى رعاية العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا .

وأضاف: مصر للطيران ستنظم ٨٠ رحلة إلي شرم الشيخ خلال الفترة من ٧ إلى ١٥ يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم وصولا إلي مطاري القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى ، وقامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال ضيوف المنتدي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود للمشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك" ، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدي من خلال وضع شعاره علي متن جميع طائرات الشركة الوطنية وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية " Head Rest " .

وتابع: كذلك تم وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الارضية للترويج للحدث ، كما تتواجد الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح دعائي داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بخدمات مصرللطيران المختلفة .



