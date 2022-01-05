نصحت هيئة الدواء المصرية ، فى بيان لها ، بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام، ولكن هناك فئة قليلة جداً يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ.​

كما حذرت الهيئة ، من تجنب استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، لأنها قد تزيد من حدة المرض لديك.​ مشيرة الى انه ينبغى تجنب التعرض للالتهابات الفيروسية والجرثومية، وبخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي.​

واوصت الهيئة ،بانه ينبغى على المواطنين القيام بتنبيه الطبيب المعالج إلى إصابتك بهذا المرض، وذلك لكي يتفادى وصف بعض الأدوية التي قد تحفز حدوث تكسر الدم لديك، والتي من أهمها:​

. أدوية علاج الملاريا مثل الكلوراكوين: Primaquine والبريماكوين Chloroquine ​

•بعض المضادات الحيوية وأدوية السل مثل السلفوناميدات والكلورامفينكول والنتروفورانتوين.​

•بعض مسكنات الألم مثل الأسبرين.​

واشارت الهيئة فى تقرير لها ، على تجنب الامتناع عن تناول فيتامين ج، لأنه يساهم في تكسير كريات الدم الحمراء.​ وفى حالة حدوث أعراض التكسر الحاد لكريات الدم الحمراء عليك مراجعة المستشفى على الفور حتى يتم علاجك بالشكل المناسب وتحت إشراف طبيب مختص. ​

وعلى المرأة التي ترضع طفلاً مصاباً بمرض أنيميا الفول تجنب تناول الفول والأغذية والأدوية التي يتحسس منها طفلها.​

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هيئة الدواء» تحذر من تناول جميع أنواع البقوليات .. تعرف على السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.