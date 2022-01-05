/670653/رئيس-تضامن-النواب-انتهينا-من-قانون-قادرون-بإختلاف-والجميع-توافق-على-دعم-ذوى-الإعاقة

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن تم حسم أول 3مواد فى الاجتماعات السابقة.

دوت الخليج

وقال النائب عبد الهادي القصبي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعي القانونين، وذلك خلال جلسة ساخنة حضرها اعضاء البرلمان وممثلي الحكومة.

وتابع القصبي رئيس تضامن النواب، أن الجميع كان يدعم أشخاص ذوي الأعاقة سواء في مجالات التدريب والاتاحة والمشاركة والدمج المجتمعي، ودعم صندوقهم بالموارد حتى يتم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

رئيس تضامن النواب: انتهينا من قانون قادرون بإختلاف.. والجميع توافق على دعم ذوى الإعاقة

ونوه ان التعديلات كانت لتوسيع صلاحيات الصندوق في المساهمة في كافة المجالات المختلفة من تدريب واتاحة ومشاركة وانشاء مؤسسات متعلقة بذوي الهمم، من شأنها دمجهم بالمجتمع.

تضامن النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون "قادرون بإختلاف" المقدمة من مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب

جدير بالذكر موافقة لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.