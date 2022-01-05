/670656/وكيل-تضامن-النواب-لـ-تحيا-مصر-مشروع-قانون-قادرون-بإختلاف-يخدم-بيئة-ذوى-الإعاقة-فى-مصر

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن تم حسم أول 3مواد فى الاجتماعات السابقة.

دوت الخليج

وقالت النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن القانون يتوافق مع رؤية الرئيس السيسي بشأن دعم هذه الفئة وتغيير مسمى صندوق ذوي الإعاقة إلى قادرون باختلاف، حيث العمل على زيادة استثمارات الصندوق، وتوزيع موارده بشكل يضمن زيادة دائرة بيانات ذوي الهمم.

وكيل تضامن النواب لـ دوت الخليج: مشروع قانون قادرون بإختلاف يخدم بيئة ذوى الإعاقة فى مصر

وقدمت جعفر الشكر للنائب اشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائبة دعاء عريبي، عضو التنسيقية، لتقدمهم بمشروعي القانونين، قادرون باختلاف، والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة لتحقيق هدفه الأسمى وهو خدمة ذوي الاعاقة.

تضامن النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون "قادرون بإختلاف" المقدمة من مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب

جدير بالذكر موافقة لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.