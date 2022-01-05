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/670657/رئيس-شباب-النواب-يكشف-موعد-مناقشة-تعديلات-قانون-الرياضة-فى-البرلمان
كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، موعد مناقشة تعديلات قانون الرياضة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مؤخرا ، مؤكدا ان اللجنة ستبدأ المناقشات بعد اسبوعين من الآن .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ،بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة ، وابمان عبدالجبار وكيل الوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية .
رئيس شباب النواب يكشف موعد مناقشة تعديلات قانون الرياضة فى البرلمان
وقال رئيس لجنة الشباب ، إن الوزير اشرف صبحي ، بذل جهودا كبيرة فى التعديلات التى أدختلها وزارته على القانون ، مؤكدا أن اللجنة ستدبا مناقشة القانون ، عقب عودة المجلس للانعقاد فى 23 يناير الجاري ، حيث تسعي اللجنة لإعداد قانون يتلافي أى مشكلات حدثت فى لماضي خاصة ان القانون الحالي لا يلقى رضا النواب ، قائلا :" ان لم تضع اللجنة بالقامات الكبيرة الموجودة فيها بصمة فى ذلك القانون سنكون مقصرين ".
وأشاد " حسين " بقيام وزارة الشباب بمد اللجنة بالخطة الانشائية للطلبات التى تقدم بها اعضاء المجلس بشان مراكز الشباب الموجودة فى دوائرهم ، لافتا إلى أنه سيتم دعوة جميع اعضاء المجلس لاسترعاض خطة المنشآت أمامهم ، قائلا تلك الخريطة ستوفر جهد النواب والوازرة فى مناقشة عدد من طلبات الاحاطة .
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