/670660/رياضة-النواب-تتهم-المحافظات-باستغلال-نجاح-وزارة-الشباب-فى-ملف-الاستثمار-ووزير-الرياضة-يعلق

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، هجوما حادا على عدد من الوزارات التى تطلب الحصول على نسبة من الاستثمارات التى أقامتها وزارة الشباب ، على مراكز الشباب ، مطالبين الاكفتاء بالنسبة التى تحصل عليها الوزارة فقط .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ،بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة ، وايمان عبدالجبار وكيل الوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية .

رياضة النواب تتهم المحافظات باستغلال نجاح وزارة الشباب فى ملف الاستثمار

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن حصول وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات على جزء من تلك الاستثمارات سيعوق تطوير مراكز الشباب التى يقام عليها استثمارات بمبالغ صغيرة ، لافتا إلى أنه بعد نجاح وزير الشباب فى مجال الاستثمار ، أرادت بعض الوزارات الاستفادة من تلك الاستثمارات وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة .

وأضاف موجها حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب :" نعلم أن الوزارة فى حرج فى رفض مطالب تلك الوزارات ولكننا فى البرلمان ليس لدينا أى حرج ودورنا الدفاع عن الشباب" وتابع : نؤيد حصول وزارة الشباب على نسبة لان عوائدها تنفق على الشباب وكذلك الأوقاف باعتبار انها له حق ولاية على علي الأرض ولكننا نرفض أى نسبة تؤؤل لوزارة التنمية المحلية .

من جانبه قال النائب درويش مرعي ، إن وزارة الشباب حققت نجاحات كبيرة فى ملف الاستثمار ، وهو ما فتح شهية بعض الوزارات للحصول على نسبة ، لافتا إلى ان تلك الوزارات تركت أراضيها وبعد نجاح الاستثمار بدأو يفتشون فى أوراقهم القديمة ، قائلا : يجب على المحافظات ان تحكم الرقابة على اموالها وستجد عائد دخل لها أكبر مما تنتظره من مراكز الشباب ",

بدوره علق الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة على انتقادات النواب ن مؤكدا ان المحافظات لن تحصل على نسبة من الاستثمارات الداخلية الموجودة بمراكز الشباب مثل الملاعب الرياصية وحمامات السباحة وغيرها ولكن تلك النسبة ستحصل عليها من الاستثمارات الموجودة بأسوار مراكز الشباب فقط ، مثل المحلات وذلك بهدف سرعة انهاء التراخيص المتعلقة باقامة المحال التجارية بأسوار مراكز الشباب .