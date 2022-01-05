/670661/مضاعفة-سعة-وحدة-الغسيل-الكلوي-بمستشفيات-جامعة-بني-سويف

تفقد اليوم الأستاذ الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف والأستاذ الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بالمرور على أعمال الانشاءات و التطوير التي تجرى داخل المستشفي الرئيسي ويرافقهما في هذه الجولة المهندس أحمد شوقي ، المهندس رمضان حسني مدير الادارة الهندسية حيث تم تفقد الانشاءات بوحدة الغسيل الكلوي والتي يتم العمل على تجهيزها لتسع لعدد 40 مريضا في الدورة الواحدة وتجهيزها بما يلزمها من ماكينات واجهزة لخدمة عددا كبيرا من المرضي يوميا.

مضاعفة سعة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة بني سويف وتتكون الوحدة من 7 قاعات للغسيل الكلوي وهي كالاتي: 11 ماكينة غسيل كلوي للغسيل الدموي السالب ، 4 ماكينات للغسيل الدموي الحاد ، 8 ماكينات للغسيل الدموي الموجب ، 4 ماكينات لعزل وفصل البلازما ، 4 ماكينات للغسيل البريتوني ، 8 ماكينات للغسيل الكلوي للأطفال ، وماكينة غسيل بغرفة السونار وهذه التوسعات الجديدة بوحدة الغسيل الكوي تصب في خدمة مرضي محافظة بني سويف لتخدم مستشفيات جامعة بني سويف ضعف عدد المرضى المترددين عليها في الوقت الحالي وتساهم في حل مشكلة سفر المرضي الي القاهرة للغسيل الكلوي وتبلغ التكلفة الإنشائية حوالي 5 مليون جنيه.

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