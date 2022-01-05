/670662/انطلاق-برنامج-لائق-للحياة-بمدارس-إدارة-التربية-الخاصة-في-سوهاج--صور

يأتي لك بالتعاون مع معهد جوته الألماني لتدريب أخصائيون التربية النفسية التابعين لمدارس التربية الخاصة وإكسابهم مهارات كيفية التعامل مع العنف بين الطلاب وتعزيز التعاون, وتستضيفها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بسوهاج بمقر مطعم المدرسة.

وافتتحت البرنامج أسماء جمال، موجهة التربية النفسية لمدارس التربية الخاصة بسوهاج بكلمة ترحيب بالحضور وأكدت ان الهدف العام من برنامج " لائق للحياة ... لائق للاختلافات... ونبذ العنف "، مناهضة العنف ومقاومة كل الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وأوضح الدكتور نور الدين فاروق, موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج, أن برنامج " لائق للحياة " يهدف إلى إتاحة المجال للطلاب في التعبير عن مشاعرهم بطرق صحيحة وسلوكيات سليمة وذلك باستخدام ثلاثة كروت وهي الكارت الأحمر للحالة النفسية السيئة، واللون الأخضر للحالة النفسية الجيدة، أما إذ كان الشعور مبهما فيتم استخدام اللون الأصفر، فتصبح الفرصة متاحة دائما لمُشاركة الطلاب مشاعرهم والأهم من ذلك هو التعبِير عنها.

برنامج " لائق للحياة ... لائق للاختلافات... ونبذ العنف "

وأدار البرنامج حسام عبد الرازق - موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشاة ومدرب البرنامج, قائلا ان أهداف التدريب تتضمن أربع نقاط وهي حل مرن للمشكلات، والتدريب علي الإدراك والمشاعر، وتقليل من شأن تداعيات رد الفعل وتغير المنظور.

واشار ان البرنامج يستخدم اساليب تربوية خالية من العنف لتنظيم جلسات مع الطلاب وفقًا لمنهجية برنامج "لائق للحياة"، التي تشتمل علي تعلم نماذج التواصل بين الطلبة، من إدارة الحوار، كفاءة التغذية الموضوعية الراجعة، مما يمنح الطالب فرصة التعبير عن رأيه في مساحة آمنة وعدم كتم مشاعره وفقا لقواعد منظمة، وذلك خلال 15 مهارة يتم تدريب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية عليها، وكلها تدريبات يحتاجها الطالب في هذه المرحلة العمرية التي يمر بها منها الثقة بالنفس ولغة الجسد والتحفيز والتعاون والشعور بالآخر، وقاما اخصائيون التربية النفسية بعرض نماذج لطريقة إدارة الجلسة وفقاً لبرنامج "لائق للحياة ".

كان ذلك بحضور كل من خالد فاروق - مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بسوهاج, ومحمود عبدالصبور - موجه التربية النفسية بإدارة سوهاج التعليمية, وفاطمة الزهراء صلاح - موجهة التربية النفسية بإدارة جرجا التعليمية, وعدد من أخصائيين التربية النفسية بمدارس إدارة التربية الخاصة.