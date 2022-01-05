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شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة علي الاشغالات والتعديات من شوارع الحي ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ازالة اشغالات وحواجز وإعدام شيش بعدد من المقاهى بمناخ بورسعيد

واصلت إدارة الإشغالات بحى المناخ ببورسعيد الحملات المكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى ، حيث قامت الحملة بالمرور بمنطقة سكن كل المصريين بنطاق الحى وتم إزالة العديد من الحواجز والمواسير التى قام البعض بزرعها بنهر الطريق .

كما تم خلال الحملة المرور على المقاهى وتم التحفظ على واعدام عدد كبير من الشيش والادوات المستخدمة معها ببعض المقاهى بنطاق حى المناخ ، وجارى إستكمال الحملات بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى.

تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحي.

كما كثف الحي من أعمال تطهير بلوعات الأمطار ورفع المخلفات والرمال منها بمتابعة الدكتور منصور بكرى حيث تم إستكمال الأعمال مرورا بالمنطقة الخامسة وشارع ستلنجراد وشارع كسرى وجاري استكمال الاعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى .

تأتى هذه الأعمال استكمالا للأعمال المستمرة لتطهير لبلوعات الأمطار ورفع المخلفات منها فى اطار خطة الحى للاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المحتملة خلال هذه الفترة

بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحى.

كما واصلت إدارات الحي من حملات النظافة المكثفة لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع، حيث تمت أعمال نظافة وتجميل وتقليم أشجار وقص حشائش وتهذيب نجيل مرورا بالمسطحات الخضراء بشارع ستلنجراد وبميدان ستلنجراد بنطاق الحى وجاري استكمال الاعمال تباعا بكافة المسطحات والحدائق بنطاق الحى ، وتم رفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بإشراف إدارة الورش بالحى.