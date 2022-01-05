القومى للمرأة يتعاون مع جامعة بنى سويف لتجهيز «الوحدة الآمنة»

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بروتوكول تعاون مع الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، لتجهيز وحدة المرأة الآمنة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة.





وأوضح الدكتور منصور حسن، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن بنود البروتوكول تتضمن دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الموضوعات ومفاهيم وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة فى هذا المجال، وتقديم الدعم العلمى والاجتماعى والقانونى، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يشمل أيضا المساهمة فى تجهيز وحدة المرأة الآمنة للتعامل مع السيدات المعنفات داخل المستشفى الجامعى وتجهيزها بكافة الإمكانات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمى الخدمات الصحية فى مجال العنف ضد المرأة.

ومن جانبها، أشادت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بالدور الهام الذى تقوم به الجامعة تحت قيادة الدكتور منصور حسن من حيث الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أن جامعة بنى سويف تعد من الجامعات الرائدة فى الاهتمام بملف مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة من خلال كافة وحداتها بصفة عامة وكلية الطب والمستشفى الجامعى بصفة خاصة.