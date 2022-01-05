محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع بمدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، ضم جميع الإدارات المعنية وشركات الكهرباء والمياه وممثلى الشركات المنفذة للأعمال، بحضور محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، برفع درجات الاستعداد من صباح غد الخميس، وفتح مركز العمليات بمدينة شرم الشيخ بكامل طاقته حتى نهاية منتدى شباب العالم.. واطمأن المحافظ على استعدادات جميع المناطق والجهات، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشجير والتجميل وزراعة أحواض الزهور ورفع أعلام الدول المشاركة.

وأثنى المحافظ على مشروع شبكات ونقاط تصريف مياه المطر بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن المشروع أثبت نجاحه خلال تعرض شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، ووجه بسرعة استكمال المشروع ليشمل جميع المناطق بالمدينة.

وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة منها إنشاء مصنع الثلج بميناء الصيد بطور سيناء بتكلفة 5ر2 مليون جنيه، وإنشاء حلقة السمك، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة القزق الميكانيكى، ومد خط المياه والكهرباء بالرصيف، بالإضافة لتوصيل خط المياه بمزرعة نويبع.

كما تابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 واطمأن على تسليم كافة المواقع للمشروعات والانتهاء من جميع التعاقدات وجارى تنفيذ المشروعات.