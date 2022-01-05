محافظ الغربية يكرم وكيل وزارة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، عقب صدور قرار وزير الأوقاف بتعيينه رئيساً للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالوزارة.





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