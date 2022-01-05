متحدثة منتدى شباب العالم: مفاجآت وتقنيات مختلفة في النسخة الجديدة

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن تجهيزات ومفاجآت النسخة الجديدة من المنتدى المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وقالت سارة بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، إن المنتدى توقف سنة كاملة بسبب جائحة كورونا ولكن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال النسخة الرابعة والتي ستناقش العالم ما بعد الجائحة عبر 3 محاور على رأسها مجال الطاقة، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة وأمثلة أخرى من حول العالم، وكذلك نظم الرعاية الصحية والتكنولوجيا وريادة الأعمال ورؤى الشباب.

وتابعت أن وفودًا من دول مختلفة ومؤسسات ورؤساء دول وصناع قرار سيحضرون المنتدى، حيث بدأ العد التنازلي وجاري تجهيز القاعات وورش العمل وسيتم استقبال الوفود في شرم الشيخ خلال أيام، مشيرةً إلى أن نصف مليون شاب وشابة من حول العالم سيحضرون المنتدى وهي أعداد وصفتها بأنها "فاقت التوقعات".

ولفتت سارة بدر إلى أنه تم وضع شروط عديدة لحضور المنتدى منها التطعيم وتنفيذ إجراءات احترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن المنتدى سيناقش المواضيع المهمة على الأجندة العالمية خاصةً الطاقة والتغيرات المناخية، حيث سيكون هناك خبراء وجلسات عديدة لمناقشة هذه الملفات وهذا مهم بالنسبة لمصر لأنها ستستضيف مؤتمر المناخ القادم.

وتابعت متحدثة منتدى شباب العالم، أن أكثر من فنان من أبناء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سيشاركون بعروض إضافة إلى شباب من حول العالم سيقدمون كذلك العديد من العروض المختلفة، مضيفة: "في مفاجآت حلوة وتقنيات مختلفة سيتم عرضها".

