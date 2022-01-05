الأرصاد: طقس غدا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع.. والصغرى بالقاهرة...

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب صباحا (من 4: 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى .

وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين، وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الأسكندرية 17 09

وادى النطرون 17 09

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 24 09

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15